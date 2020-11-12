На Ставрополье глава района незаконно выписал себе 700 тысяч рублей премии

Мужчина приказал подчиненным подготовить документы о начислении ему надбавки к зарплате за особые условия деятельности Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Экс- глава района в Ставропольском крае стал фигурантом уголовного дела за незаконное назначение себе премий. Об этом сообщает пресс-служба краевого УМВД России. «Героем» истории оказался бывший глава Левокумского района Анатолий Токарев.

Мужчина приказал подчиненным подготовить документы о начислении ему надбавки к зарплате за особые условия деятельности.

- Подобные выплаты должны быть согласованы с советом муниципального района, чего сделано не было. Всего главе района перечислили более 700 тысяч рублей, — говорится в сообщении. Правоохранители продолжают собирать необходимые доказательства.

А на днях был еще случай: бывшая начальница отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Буденновскому району Мария Страхарчук пообещала за 30 тысяч рублей оформить временное пребывание в России ребенка из иностранного государства.

При этом женщина знала, что решение этого вопроса не входит в ее компетенцию. Во время получения денег в рамках оперативно-розыскного мероприятия обвиняемую задержали сотрудники УФСБ России по краю.