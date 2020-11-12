Ставрополье вошло в число регионов с высоким уровнем коллективного иммунитета к Covid-19

Ставропольский край оказался в группе регионов с высоким уровнем коллективного иммунитета — от 40 до 46%. В нее также вошли Москва, Московская и Ленинградская области, а также Республика Татарстан. О результатах второго этапа исследования сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.

Самый низкий уровень коллективного иммунитета (менее 10%) зафиксирован в Краснодарском крае и Тюменской области.

Самый высокий уровень коллективного иммунитета к Covid-19 отмечается в Красноярском крае, где иммунитет имеют более 65% населения, и Астраханской области, где показатель — 51,6%.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье более 100 волонтеров из числа студентов помогают в больницах безвозмездно, получая при этом бесценный опыт практической работы в отрасли.

Студенты, которые еще не прошли необходимую подготовку для работы в «красной» зоне, выезжают по вызовам к пациентам на дом, работают на станциях скорой помощи, в регистратурах поликлиник.

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