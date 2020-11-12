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Общество

Стало известно, сколько жителей Ставрополья заболели коронавирусом за рубежом

За нарушение правил уже наказали семь человек
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Заместитель главы Роспотребнадзора по Ставрополью Наталья Шаповалова назвала число местных жителей, которые заразились коронавирусом заграницей.

- У нас ограничительные мероприятия в отношении лиц, которые прибыли из-за рубежа. Граждане должны заполнить анкету на портале "Госуслуг" до прибытия в Россию. Они должны сделать это при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс. В течение трех дней они обязаны пройти лабораторное обследование на COVID-19 и разместить информацию о результатах в анкете. Этот процесс отслеживается, - заявила Шаповалова.

За время действия правила в Россию въехало около 8,6 тысяч жителей Ставропольского края. Из них 75 человек в итоге заразились коронавирусом.

- При этом 85 человек не отметились и не прошли тестирование. Заболевших может быть больше. За такое правонарушение накладывается штраф. У нас рассмотрено уже семь дел, наложены штрафы. Суммарно - 105 тысяч рублей, - сказала Шаповалова.