На Ставрополье нашли схрон оружия в сапоге

В Арзгирском районе задержали фермера за изготовление оружия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ставропольскому краю.

После анонимного обращения на территории фермерского хозяйства прошел обыск. Оперативники нашли в старом сапоге оружие, выполненное бруска, старой трубы и других подручных материалов. Его создателем оказался 48-летний мужчина, который дал признательные показания.

- Отделением дознания ОМВД России по Арзгирскому району в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и ч. 1 ст.223 (незаконное изготовление оружия) УК РФ, - сказано в сообщении ведомства.