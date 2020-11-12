Банк УРАЛСИБ приготовил 70 призов для предпринимателей

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» запустил акцию для бизнеса «СASHBACK лишним не бывает!». Продлится она до конца ноября текущего года. Чтобы принять в ней участие, необходимо быть держателем или оформить бизнес-карту Банка УРАЛСИБ в период действия акции.

Для победы в акции, предприниматели должны в течение ноября 2020 года совершить покупки по бизнес-карте в магазинах или онлайн. При этом нужно потратить не меньше среднемесячной суммы покупок по карте за период с 1 июля по 30 сентября текущего года. Если же в этот период держатель бизнес-карты не совершал покупок или бизнес-карта открыта в ноябре 2020 года, тогда для участия в акции нужно потратить не менее 5 000 рублей;

УРАЛСИБ огласит имена победителей по завершению акции. Получить денежные призы они не позднее 20 декабря этого года. Один участник акции вправе получить к только один приз. Банк подготовил для участников акции 70 призов, в том числе:

5 призов по 20 000 рублей

15 призов по 10 000 рублей

50 призов по 5 000 рублей

Получить подробную информацию об акции, а также проконсультироваться по поводу продуктов и услуг для бизнеса можно узнать по телефону 8 800 700-77-16 или на сайте Банка УРАЛСИБ.

*Кэшбэк

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 ноября 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 527 банкоматов, 520 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»