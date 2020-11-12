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Общество

На Ставрополье фирма сына депутата поставит правительству бензин на 13 млн рублей

Компания снизила цену почти на миллион рублей
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Компания "Ставпромкомплект" выиграла государственный контракт на поставку бензина и дизеля для автобазы Правительства Ставропольского края. Сумма сделки - более 13,5 млн рублей, следует из материалов сайта "Госзакупки".

Контракт заключили 10 ноября. Выполнить его должны до конца 2021 года. За два месяца компания поставит в правительственный автопарк 276,7 тысяч литров бензина (92-го - 220 тысяч, 95-й - 56 тысяч) и 13,7 литров дизеля ("зимнего" - 2 тысячи, "летнего" - 11,7 тысяч). Поставки дизеля будут осуществляться "в зависимости от сезонности и климатических условий".

Максимальная сумма тендера составляла 14,5 млн рублей. В ходе торгов представитель "Ставпромкомплект" скинул почти миллион рублей. Точная сумма контракта - 13 589 823 рубля.

Отмечается, что компанией "Ставпромкомплект" руководит сын депутата Краевой думы Андрей Гонтарь. Ранее фирма выиграла тендер на поставку топлива в станции "Скорой помощи" Ставрополя. Стоимость тендера - 11 млн рублей. Кроме того, фирма взяла контракты "Краевого центра специализированных видов медицинской помощи №1" (на 2,6 млн рублей) и "Дирекции особо охраняемых природных территорий Ставропольского края (на 8,7 млн рублей). Кроме того, "Ставпромкомплект" участвует в розыгрыше тендеров других больниц и организаций.