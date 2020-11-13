Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов заболел коронавирусом

Мэр города Пятигорск Дмитрий Ворошилов заразился коронавирусом. О диагнозе стало известно 12 ноября из социальных сетей чиновника.

- Дорогие друзья! Я заболел COVID-19. Лечусь дома. На самоизоляции с семьей, - написал Ворошилов в Instagram.

Госпитализация градоначальнику не потребовалась. По его словам, оставлять пост главы Пятигорска на время болезни он не планирует. Ворошилов собирается проводить встречи в онлайн-режиме. А всю работу делать из дома.

С апреля 2020 года в Ставропольском крае коронавирусом заболели 23737 человек. Врачи спасли от вируса 18863 пациента. Скончались 466 больных, среди них много врачей: к примеру, главный пульмонолог Ставрополья Наталья Канукова и известный детский хирург Руслан Тохчуков.

Самое больше число случаев заражения в Ставрополе: заболели 4151 человек, выздоровели - 3303, умерли - 174. Родной для Ворошилова Пятигорск на третьем месте по краю с 1208 зараженными, 1015 выздоровевшими и 18 летальными исходами.