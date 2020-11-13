Число умерших от коронавируса на Ставрополье достигло 471

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 215 человек. Число зараженных достигло 23952. За последние сутки от инфекции скончались 5 пациентов.

Всего на Ставрополье жертвами болезни стали 471 житель края. Губернатор региона выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

За последние сутки 384 человека выписаны из-под меднаблюдения. В целом с начала пандемии болезнь смогли победить уже более 19 тысяч человек.

В регионе продолжается тестирование для выявления новых случаев заболевания COVID-19. Почти 7 тысяч исследований провели за вчерашний день, а общее количество приближается уже к 810 тысячам.

По словам Владимира Владимирова, каждый случай заболевания берется на медицинский контроль.

- Нагрузка на стационары постепенно увеличивается. Но возможности для оказания помощи есть. И сейчас мы работаем над тем, чтобы они постоянно расширялись.