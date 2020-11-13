На Ставрополье чиновник сядет на 7 лет за получение взятки в 1 млн рублей

1 марта суд признан мужчину виновным в этом преступлении и приговорил к 7 годам исправительной колонии строгого режима Фото: Олег ЗОЛОТО

Заместитель руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Дмитрий Заварзин стал фигурантом уголовного дела.

Он вымогал взятку в размере 1 млн рублей от представителей коммерческой организации ООО «Кварц - Новые Технологии», осуществляющей реализацию проекта по строительству «Старомарьевской солнечной электростанции», за согласование допуска объекта в эксплуатацию.

Во время получения части требуемой суммы, а именно 500 тысяч рублей, его задержали оперативники.

Фото: СКР России по Ставрополью/ Заварзин пересчитывает полученную взятку

Против Заварзина возбудили уголовное дело по статье: «Получение взятки». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по краю.

1 марта суд признан мужчину виновным в этом преступлении и приговорил к 7 годам исправительной колонии строгого режима.

Не согласившись с приговором суда Заварзин обжаловал его в суде высшей инстанции. 12 ноября Ставропольский краевой суд приговор Ессентукского городского суда в отношении этого фигуранта уголовного дела оставил без изменений.