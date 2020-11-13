Житель Ставрополья ответит за попытку ударить стулом полицейского

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

Житель города Изобильного Евгений Медведев признан виновным в покушении на применение насилия к представителю власти. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в июне Медведев, находясь в фойе отдела МВД России по Изобильненскому округу, попытался ударить стулом полицейского поста дежурной части.

Поводом к таким действиям послужило назначение ему административного ареста за мелкое хулиганство. Теперь буйному ставропольцу придется ответить за поведение. Суд назначил мужчине штраф в размере 15 тысяч рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что заместитель руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Дмитрий Заварзин стал фигурантом уголовного дела.

Он вымогал взятку в размере 1 млн рублей от представителей коммерческой организации ООО «Кварц - Новые Технологии», осуществляющей реализацию проекта по строительству «Старомарьевской солнечной электростанции», за согласование допуска объекта в эксплуатацию.