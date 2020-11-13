Еще почти 400 ставропольцев выздоровели от коронавируса

На данный момент самоизоляцию соблюдают 11499 человек. Лечение в стационаре получают 1590 пациентов с Covid-19 Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

На Ставрополье победили коронавирус 19247 человек. Выписали накануне еще 384 излечившихся. Лаборатории края провели за весь период 809464 исследования. За прошедшие сутки провели 6928 тестов.

Охват тестированием составляет 217 человек на 100 тысяч населения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за сутки на Ставрополье диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 215 человек. Число зараженных в регионе достигло 23952. Среди заболевших - 1838 детей, из которых 1617 уже выздоровели.

На данный момент самоизоляцию соблюдают 11499 человек. Лечение в стационаре получают 1590 пациентов с Covid-19: в тяжелом состоянии – 231, в том числе 21 поддерживается аппаратами ИВЛ; в состоянии средней степени тяжести – 703.

Остальные чувствуют себя удовлетворительно. Прошли карантинные мероприятия и сняты с медицинского наблюдения 86532 человека. За время пандемии на Ставрополье от коронавируса скончались 471 человек.

В стационарах края свободны 18% инфекционных коек, развернутых для оказания медицинской помощи при коронавирусе и внебольничных пневмониях.

На 27% свободны реанимационные койки, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких.

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