На Ставрополье гендиректор ОАО «Буденновскэнергосбыт» ответит за получение взятки

Гендиректор ОАО «Буденновскэнергосбыт» обвиняется в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, с июля 2016 по март 2017 года и в 2018 году обвиняемый от представителей ОАО «Буденновскмолпродукт» получал деньги за нереагирование на допускаемые этой организацией нарушения условий договора энергоснабжения.

Всего за это время директор получил свыше 490 тысяч рублей.

Также возбудили уголовные дела против взяткодателя и посредника. Позднее они были прекращены в соответствии с примечаниями к ст.ст. 291, 291.1 УК РФ, в связи с их активным способствованием в расследовании преступления.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело поступило в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что заместитель руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Дмитрий Заварзин стал фигурантом уголовного дела.

Он вымогал взятку в размере 1 млн рублей от представителей коммерческой организации ООО «Кварц - Новые Технологии», осуществляющей реализацию проекта по строительству «Старомарьевской солнечной электростанции», за согласование допуска объекта в эксплуатацию.