В Ставрополе должница проиграла 4,5 млн рублей на бирже

В Ставрополе возбудили уголовное дело против 46-летней жительницы соседнего региона. Ее подозревают в мошенничестве, сказано в сообщении МВД по Ставропольскому краю.

Женщина одолжила у знакомой под расписку 4,5 млн рублей. Та обещала, что быстро вернет деньги, и вложила всю сумму на биржу. Однако проиграла. Сотрудники уголовного розыска отыскали, где находится должница, и задержали ее.

- Следственным отделом СУ ОП № 2 Управления МВД России по городу Ставрополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), - сообщает пресс-служба МВД по Ставрополью.