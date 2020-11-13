Мужчину будут судить за убийство из-за земли в Дагестане

В Дагестане закончили расследовать уголовное дело против 39-летнего сельчанина. Его обвиняют в убийстве соседа, сообщает пресс-служба СКР по республике.

30 мая мужчина повздорил с 62-летним соседом из-за границ земельных участков в селе Османюрт Хасавюртовского района. Вопрос стоял настолько остро, что одна из сторон взялась за оружие. Подозреваемый убил своего оппонента из пистолета.

- 39-летний житель села обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, - сказано в сообщении ведомства.