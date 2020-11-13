В Ставрополе лжегенерал ФСБ получил почти 9 лет тюрьмы за мошенничество

На Ставрополье суд вынес приговор двум мошенникам, которые вымогали деньги у местного жителя. Так, Виктор Кадыров и Мохъмад Садулаев обещали жертве обмана «отмазать» его родственника от уголовной ответственности.

Кадыров представлялся генерал-майором, Садулаев бравировал якобы своими связями из числа сотрудников ФСБ России. Против них возбудили уголовное дело.

Кадырова приговорили к двум годамтюрьмы, а Садулаев проведет в колонии 8 лет и 10 месяцев. Дело в том, что он еще не отбыл наказание за совершенное ранее преступление.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Дагестане закончили расследовать уголовное дело против 39-летнего сельчанина. Его обвиняют в убийстве соседа.

30 мая мужчина повздорил с 62-летним соседом из-за границ земельных участков в селе Османюрт Хасавюртовского района.

Вопрос стоял настолько остро, что одна из сторон взялась за оружие. Подозреваемый убил своего оппонента из пистолета.