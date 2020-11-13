В Ставрополе оперативно отреагировали на найденный во дворе дома снаряд времен ВОВ

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Житель Ставрополя в пятницу, 13 ноября, обнаружил у себя на участке неожиданный предмет, похожий на снаряд. На вызов сразу прибыли службы экстренного реагирования.

Как выяснилось, находка - крупнокалиберный патрон времен ВОВ. Несмотря на то, что опасности для окружающих он не представлял, место происшествия оцепили, к исследованию подключились кинологические службы. А после полицейские вывезли снаряд для утилизации.

Кстати, в краевом центре такие «сюрпризы» - не редкость.

Ведь в 1943 году город пережил как оккупацию немецко-фашистскими захватчиками, которая продолжалась сто семьдесят долгих дней и ночей, так и ожесточенные бои за освобождение Ставрополя.

Например, в марте этого года житель Октябрьского района нашел в огороде артиллерийскую мину, которую после уничтожили взрывотехники.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в ближайшую субботу 14 ноября жителей Ставрополя ждут на ярмарках выходного дня.

На каждой площадке горожанам представят товары от более 20 производителей со всего региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

В ассортименте - свежие сезонные овощи и фрукты, а также бакалейные товары, колбасные изделия рыба и многое другое.