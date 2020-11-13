На Ставрополье около 400 студентов-медиков помогают в борьбе с коронавирусом

В целом в оказании помощи пациентам с коронавирусной инфекцией участвует около 120 ординаторов, около 250 студентов медицинского университета и более 30 студентов медколледжей.

Все, кто оказывает помощь больным коронавирусом или с подозрением на него, прошли соответствующее обучение и получили сертификаты.

Студенты, которые не прошли подготовку для работы в «красной» зоне, заняты на станциях «скорой помощи», в регистратурах поликлиник, выезжают по вызовам на дом, ведут приемы в качестве участковых врачей, дежурят в колл-центрах. Все трудоустроены в соответствии с трудовым законодательством.

Так, например, в Пятигорске будущие фельдшеры и медсестры в сутки обрабатывают до 1,5 тысячи звонков из городов КМВ, Кировского и Курского округов, которые входят в зону обслуживания Пятигорской станции скорой медицинской помощи.

Некоторые ассистируют бригадам «скорой помощи» - под руководством опытных наставников выезжают на вызовы. Об этом сообщает пресс-служба управления по информполитике правительства региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что пятигорским врачам удалось вылечить от коронавируса 85-летнюю пациентку, у которой было поражено 97% легких.

Там же и добавили, что пенсионерка проходила лечение в ковидном госпитале в Пятигорске. При госпитализации поражение легких составляло 65%, она 45 дней была подключена к аппарату ИВЛ.

Также у пациентки диагностировали сердечнуб недостаточность, сахарный диабет и даже инсулинозависимость.