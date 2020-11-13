Гидроэнергетики подарили детям с проблемами зрения специальные книги

Воспитанникам детсада № 46 Невинномысска подарили новые книги.

Благодаря благотворительной акции «Книжки в подарок», которую ежегодно проводит Группа РусГидро Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского и детсад комбинированного вида № 46 Невинномысска получили от Каскада Кубанских ГЭС новые наборы иллюстрированных тактильных книг для слабовидящих детей.

Цветные иллюстрированные рельефные книги, созданные благотворительным общественным фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей», позволяют развивать зрительные возможности, познакомиться с цветом, формой, величиной и объемом предметов. Издания не поступают в продажу, распространяются только бесплатно и адресно.

За время участия в акции «Книжки в подарок» было передано более 2000 комплектов рельефных книг в детские сады, школы-интернаты, библиотеки от Санкт-Петербурга до Петропавловска-Камчатского.