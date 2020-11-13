Дистанционное обучение в вузах Ставрополья продлили до 6 декабря

Студенты уже две недели учатся в онлайн-режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье продлили дистанционное обучение для студентов вузов и ссузов. Молодые люди будут заниматься онлайн до 6 декабря, сказано в постановлении губернатора.

- Органам исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим функции учредителей образовательных организаций Ставропольского края, реализующих образовательные программы высшего образования, среднего профессионального образования и дополнительного образования, обеспечить реализацию указанных образовательных программы с использованием дистанционных образовательных технологий [...] с 1 ноября по 6 декабря 2020 года, - сказано в документе.

Постановление касается как государственные и частные, так и федеральные вузы. Изменения опубликовали 13 ноября. Владимир Владимиров в соцсетях отметил, что школьники выходят на обучение.

- Что касается работы школ края. Осенние каникулы подходят к концу. 16 ноября школьники вернутся в классы. Обучение в школах продолжится в традиционном очном формате. С соблюдением всех мер безопасности и санитарных требований, - написал губернатор.

Ранее власти Ставрополья запретили подросткам гулять по ТРЦ и другим развлекательным заведениям без родителей. Запрет распространяется на детей до 14 лет. Предложение выдвинули представители Роспотребнадзора, о чем в пятницу рассказала заместитель главы надзорного органа Наталья Шаповалова.