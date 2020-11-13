Северная Осетия наращивает экспортный потенциал

Встреча в Москве. Фото: сайт главы РСО - Алания.

Глава РСО - Алания Вячеслав Битаров встретился в Москве с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым. Стороны обсудили итоги работы агропромышленного комплекса республики, вопросы господдержки отрасли, реализации мероприятий комплексного развития сельских территорий и другие темы.

Наибольшие темпы роста в регионе демонстрируют животноводство и рыбохозяйственный комплекс. В 2019 году производство скота и птицы на убой в живом весе составило 39 тыс. тонн, что на 20% больше по сравнению с 2018 годом. Производство молока выросло на 8,4%, до 167,9 тыс. тонн. Положительная тенденция сохраняется и в 2020 году.

За 9 месяцев производство скота и птицы увеличилось на 12,4%, до 26,8 тыс. тонн, а молока - на 3,1%, до 136,7 тыс. тонн.

В прошлом году в Северной Осетии произведено 2,5 тыс. тонн продукции товарной аквакультуры, что на 60% больше уровня 2018 года. По итогам III квартала текущего года показатель также вырос на 60% и достиг 2,3 тыс. тонн.

Кроме того, регион опережает среднестатистические российские показатели по самообеспеченности зерном, фруктами и молоком. Объемы сельхозпроизводства позволяют наращивать экспортный потенциал субъекта. На внешние рынки республика, в частности, поставляет пшеницу, кукурузу, ячмень, спиртные напитки и другую продукцию.