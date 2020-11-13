Губернатор Ставрополья рассказал, как будут учиться школьники с 16 ноября. Многих родителей волнует вопрос, уйдут ли их дети на дистанционное обучение или же вернутся к традиционному формату.

- Осенние каникулы подходят к концу. 16 ноября школьники вернутся в классы. Обучение в школах продолжится в традиционном очном формате. С соблюдением всех мер безопасности и санитарных требований, - прокомментировал Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продлили дистанционное обучение для студентов вузов и ссузов. Молодые люди будут заниматься онлайн до 6 декабря, сказано в постановлении губернатора.