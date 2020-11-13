Часть школьников Карачаево-Черкесии перевели на дистанционное обучение

В Карачаево-Черкесии школьников среднего звена (5-8 классы) и 10 класса переведут на дистанционное обучение. Остальные - начальная школа и выпускники - будут ходить в учреждения, передает оперативный штаб региона.

Со временем учеников планируют перевести на очную форму обучения. Все классы распределят на потоки, чтобы максимально разобщить детей.

Студенты вузов и ссузов продолжат обучение в онлайн-режиме. Новые решения будут приниматься каждую неделю, отметила министр образования КЧР Инна Кравченко.