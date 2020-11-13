На Ставрополье вынесли приговор по делу об убийстве заключенного

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Прокуратура Кочубеевского района поддержала гособвинение по уголовному делу против ранее осужденного мужчины.

Его признали виновным в убийстве, то есть умышленном причинении смерти другому человеку. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выяснилось, что злоумышленник, отбывающий наказание в ФКУ ИК-1 УФСИН России по краю, во время ссоры с осужденным ударил его несколько раз металлической заточкой в область грудной клетки.

От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления.

Суд приговорил обвиняемого к 8 годам исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор суда в законную силу пока не вступил.