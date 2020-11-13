В Дагестане суд в третий раз рассмотрит дело о взрыве газа в банкетном зале с 11 погибшими

Верховный суд Дагестана во второй раз вернул на новое рассмотрение уголовное дело против владельца банкетного зала «Лайли» в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

Инцидент случился 1 августа, когда в этом заведении произошел взрыв газовоздушной смеси. Причиной ЧП стала коррозия металла на газовом баллоне в подвальном помещении зала, что привело к утечке газа и взрыву.

Тогда в происшествии погибли 11 человек и еще 13 пострадали. Против хозяйки заведения по имени Динара Маммаева возбудили уголовное дело по статье: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

После чего в январе 2019 года Ленинский районный суд Махачкалы вынес оправдательный приговор в отношении владелицы банкетного зала. Апелляционным определением Верховного суда республики от 3 сентября 2019 года приговор Ленинского районного суда был отменен с направлением уголовного дела на новое судебное разбирательство в тот же суд в другом составе суда.

Потом 3 августа 2020 года Ленинский районный суд Махачкалы вновь оправдал хозяйку «Лайли». На этот приговор прокурор внес апелляционное представление в вышестоящую инстанцию.

По данным следствия, тогда во время апелляционного рассмотрения из многочисленных потерпевших в судебном заседании поучаствовал лишь представитель одного из потерпевших. А он предложил оправдательный приговор оставить без изменения, а представление прокурора – без удовлетворения.

Между тем, судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда республики, тщательно проверив доводы, изложенные в апелляционном представлении, 13 ноября 2020 года отменила решение районного суда в связи с допущенными существенными нарушениями норм материального права и процессуального закона, направив уголовное дело на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе суда.