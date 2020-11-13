В Ставрополе в столкновении двух автомобилей пострадал ребенок

В Ставрополе ребенок получил различные травмы в результате ДТП. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, инцидент произошел 13 ноября, около полудня на перекрестке улицы Руставели и Можайского переулка краевого центра.

Водитель «Мерседес-Бенц» врезался в «Шкоду Рапид». В этой машине находилась восьмилетняя пассажирка. Она получила различные травмы. Школьницу госпитализировали с сотрясением головного мозга и ушибами.

От более серьезных травм девочку уберег ремень безопасности.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по прогнозам синоптиков, первый снег на Ставрополье ожидается в середине следующей недели.

Во вторник вечером 17 ноября температура воздуха опустятся до минус 2-3 градусов, выпадут осадки в виде снега, как следствие, может возникнуть гололедица на дорожном покрытии. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю.