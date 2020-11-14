В Ставрополе толпа атаковала героя сериала «Непосредственно Каха»

В Ставрополе 13 ноября состоялась премьера комедии «Непосредственно Каха». По этому случаю в краевой центр вместе с другими актерами приехал главный герой, которого знают под псевдонимом «Каха».

Судя по видео в местном паблике, ставропольцы «слишком тепло» встретили кумира. На кадрах видно, как толпа молодых людей, вооружившихся мобильными, выкрикивая имя актера, не дают его пройти к своей машине.

- Отдайте мне его, - кричит голос из толпы;

-Брат, по-братски, дайте, я пройду, просит актер, пытаясь пробраться к машине, чтобы покинуть это место.

В комментариях к этому видео жители региона отреагировали остро:

- Народ, зачем вести себя как животные в зоопарке? вы опозорили Ставрополь, я не понимаю такое поведение! Вы - люди, человек-разумное существо, но глядя на это, я этого не замечаю, - считает молодая ставропольчанка;

- Кроссовки с него не успели стянуть? – шутит другой житель региона;

- Вели себя ужасно они, а стыдно мне, - пишет еще один пользователь сети.