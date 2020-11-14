На Ставрополье семь человек умерли от коронавируса за сутки

В крае продолжают умирать пациенты с коронавирусом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье за последние сутки коронавирусом заболели 212 человек. За весь период пандемии - 24164. За последний день от коронавируса в крае скончались семь пациентов.

Всего жертвами болезни стали 478 ставропольцев. Губернатор края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Победить коронавирус за все время пандемии на Ставрополье смогли 19952 человека. За сутки выписали 705 пациентов.

- Помните, что выполнение требований Роспотребнадзора, рекомендаций медиков помогает защитить себя и близких. Всем желаю здоровья!, - обратился к землякам Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продлили дистанционное обучение для студентов вузов и ссузов. Молодые люди будут заниматься онлайн до 6 декабря, сказано в постановлении губернатора.

- Органам исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим функции учредителей образовательных организаций Ставропольского края, реализующих образовательные программы высшего образования, среднего профессионального образования и дополнительного образования, обеспечить реализацию указанных образовательных программы с использованием дистанционных образовательных технологий [...] с 1 ноября по 6 декабря 2020 года, - сказано в документе.

Постановление касается как государственные и частные, так и федеральные вузы. Изменения опубликовали 13 ноября. Владимир Владимиров в соцсетях отметил, что школьники выходят на обучение.

- Что касается работы школ края. Осенние каникулы подходят к концу. 16 ноября школьники вернутся в классы. Обучение в школах продолжится в традиционном очном формате. С соблюдением всех мер безопасности и санитарных требований, - написал губернатор.

Ранее власти Ставрополья запретили подросткам гулять по ТРЦ и другим развлекательным заведениям без родителей. Запрет распространяется на детей до 14 лет. Предложение выдвинули представители Роспотребнадзора, о чем в пятницу рассказала заместитель главы надзорного органа Наталья Шаповалова.