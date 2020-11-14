В Ставрополе приступили к монтажу зимних фонтанов

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Сезон водных фонтанов в Ставрополе закрыт. Идет их активная консервация на зимний период, подготовка оборудования к работе в 2021 году и монтаж светодиодных инсталляций. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Водную гладь и каскады струй заменят светодиоидные переливы.

Одним из самых необычных станет фонтан на Александровской площади. Зимний «наряд» ждет также фонтан «Россия», который украшает собой Владимирскую площадь.

Световыми инсталляциями на время холодов горожан будут радовать фонтаны на Крепостной горе, в скверах на улице 50 лет ВЛКСМ и проспекте Юности уже к 1 декабря.

За последние пять лет число фонтанов в городе увеличилось с 17 до 24. Все они уже стали визитной карточкой Ставрополя, излюбленным местом семейного отдыха и фотосъемки у горожан и гостей города.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе 13 ноября состоялась премьера комедии «Непосредственно Каха».

По этому случаю в краевой центр вместе с другими актерами приехал главный герой, которого знают под псевдонимом «Каха».

Судя по видео в местном паблике, ставропольцы «слишком тепло» встретили кумира. На кадрах видно, как толпа молодых людей, вооружившихся мобильными, выкрикивая имя актера, не дают его пройти к своей машине.