В Ставрополе школы готовятся к встрече учеников

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Школьные каникулы на Ставрополье продлятся до 15 ноября 2020 года включительно.

Организации дополнительного образования на этот период переведены на обучение с использованием дистанционных технологий. Сейчас персонал всех школ готовится к началу второй четверти.

Во время каникул и «дистанционки» в образовательных организациях Ставрополя предпринимаются усиленные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Во всех помещениях проводятся генеральные уборки, дезинфекция с использованием специальных средств, проверяется оборудование, используемое для обеззараживания воздуха.

Напомним, что перед началом учебного года по поручению губернатора Владимира Владимирова школы и учреждения дополнительного образования получили более 2200 рециркуляторов для дезинфекции воздуха.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за последние сутки коронавирусом заболели 212 человек. За весь период пандемии - 24164. За последний день от коронавируса в крае скончались семь пациентов.

Всего жертвами болезни стали 478 ставропольцев. Губернатор края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.