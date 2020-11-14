В Пятигорске полицейские задержали стрелявшего на улице мужчину

В Отдел МВД России по Пятигорску поступило сообщение о том, что на одной из улиц курорта мужчина произвел выстрел в воздух из предмета внешне похожего на обрез ружья.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и Росгвардии. Стражи правопорядка задержали мужчину и доставили в отдел внутренних дел для дальнейших разбирательств.

У 38-летнего местного жителя изъяли обрез ружья и патрон к нему. В отделе полиции мужчина рассказал, что нашел обрез ружья и два патрона и, будучи пьяным, решил проверить его и выстрелить в воздух.

Экспертиза показала, что изъятое - обрез гладкоствольного охотничьего ружья, переделанного самодельным способом путем укорачивания ствола, пригодного для стрельбы.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье: «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Хулиганство».

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