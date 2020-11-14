В Пятигорске госпитализировали мэра, заболевшего COVID-19

В Пятигорске госпитализировали мэра города Дмитрия Ворошилова, который заразился коронавирусом. Градоначальник находится в одной из больниц курорта.

Напомним, о диагнозе Ворошилова стало известно 12 ноября:

- Дорогие друзья! Я заболел COVID-19. Лечусь дома. На самоизоляции с семьей, - сообщил мэр Пятигорска.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что глава Кисловодска Александр Курбатов 13 ноября сообщил о своем заражении COVID-19.

- Информирую вас, что еще несколько дней буду находиться на самоизоляции. У меня был подтвержден положительный тест на коронавирусную инфекцию. Лечусь амбулаторно, в соответствии с рекомендациями врачей. Работаю дистанционно, - написал Курбатов.

На сегодняшний день число заболевших коронавирусом на Ставрополье достигло 24164. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 212 человек. Жертвами инфекции стали 478 жителей региона. Еще 7 пациентов с подтвержденным диагнозом скончались за последний день.