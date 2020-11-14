Умер замминистра дорожного хозяйства Ставрополья Станислав Чабан

Фото: Инстаграм министра дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья

О трагедии стало известно 14 ноября. Станислав Чабан ушел на 44-м году жизни. О гибели коллеги сообщил глава краевого министерства дорожного хозяйства Евгений Штепа. Известно, что Чабан занимал должность замминистра с 2017 года.

— Тяжело и горестно осознавать, что ушел из жизни такой хороший человек с добрым сердцем и всегда молодой душой. На любую просьбу о помощи он откликался незамедлительно. И все те, кто знал его, никогда этого не забудут, — подчеркнул министр.

Он выразил глубокие соболезнования родным и близким умершего.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье 12 ноября похоронили трагически погибшего главу Ипатовского округа Сергея Савченко. Прощание с чиновником прошло в администрации округа, а затем провели отпевание в церкви Вознесения Господня Ипатово.