В Ставрополе две девушки подожгли электрощитки в нескольких многоэтажках

Фото: https://vk.com/26stav

Злоумышленницы орудовали в Северо-Западном районе Ставрополя в ночь на 14 ноября. Их действия зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в одном из подъездов многоэтажки.

Возгорание электрощитков произошло в домах № 11 и № 30 по проспекту Юности, а также на Кулакова, 29/3 В, сообщает «Победа26».

Предположительно, молодые ставропольчанки закинули в щитки газеты и письма, после чего подожгли их.

Также видеоролик, сделанный в одном из подъездов, разместили в местном паблике. По словам автора, девушки проникли в подъезд глубокой ночью.

- Две молодые девушки, позвонив в квартиру в 01:52, сказали, что приехала скорая помощь. Им открыли дверь. После подожгли бумагу и бросили в электрощитки на 1 и 2 этаже, - рассказали местные жители.

В итоге сгорела вся проводка: свет, интернет, телефон», — рассказала подписчица.

В отделе МВД России по городу Ставрополю выясняют подробности инцидента.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье осудят убийцу, которому удалось более 20 лет скрываться от следствия. Инцидент произошел в августе 2000 года в хуторе Воровском Новоалександровского района.

Тогда злоумышленник «пошел на дело» с тремя соучастниками. Преступники пробрались в дом ночью.Членам семьи злоумышленники нанесли многочисленные удары монтировкой и обрезом ружья.

После этого они похитили 7,5 тысяч рублей, две бутылки с шампанским и вином, сумку, несколько футболок, шоколадки и вафли.