На Ставрополье от коронавируса за сутки умерли три пациента

В Ставропольском крае огласили свежие данные по коронавирусной инфекции. За сутки от болезни скончались три человек, следует из сводки, опубликованной губернатором Владимиром Владимировым.

За день врачи выписали 220 человек, всего вылеченных - 20172. Заболевших все еще много: за все время инфекцию выявили у 24379 местных жителей (за сутки +215), "активными" остаются 4207 человек.

- Эпидемиологическая ситуация остается непростой. И тем важнее ответственно относиться к своему здоровью. Соблюдать требования профилактики, рекомендации Роспотребнадзора - чтобы защитить себя и своих близких, всех окружающих, - написал Владимиров.

За пандемию сделано более 824 тысяч тестов на коронавирус.