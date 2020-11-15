После избиения полицейского в КБР возбудили уголовное дело

В Черекском районе Кабардино-Балкарии завели дело на местного жителя. Его подозревают в избиении полицейского, сказано в сообщении СКР по республике.

29 сентября в поселении Кашхатау мужчину остановили в нетрезвом виде. Участковый стал задавать вопросы, связанные с ситуацией. А подозреваемый не хотел говорить и ударил полицейского. В ходе драки он также порвал сотруднику форменное обмундирование.

- Следственным отделом по Черекскому району СУ СКР по КБР возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), - сказано в сообщении.