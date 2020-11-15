Загадочную смерть подростка на Ставрополье изучат в прокуратуре

Мадина Сулейманова с умершим сыном Халилом Фото: Предоставлено героем публикации

Мать трагически умершего подростка Мадина Сулейманова отправила обращение в прокуратуру Ставропольского края. Заявление приняли на предварительное рассмотрение, сообщает женщина в социальных сетях.

- О факте смерти своего ребёнка я осведомила генпрокуратуру РФ и уполномоченного по защите прав ребёнка при президенте РФ Анну Кузнецову. Жду от них действий. Считаю, что право на получение качественной медицинской помощи моим ребёнком нарушена в грубой форме, которая привела к смерти, - написала Мадина.

3 мая 16-летний Халил Сулейманов скончался после операции. Парень упал с небольшой высоты и, как казалось, ушиб колено. Больше недели он проходил амбулаторное лечение, рекомендованное детским терапевтом и травматологом Благодарненской районной больницы. Состояние молодого человека ухудшалось, и его срочно госпитализировали. Операция не спасла пациента - Халил скончался за день до дня рождения.

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