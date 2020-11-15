В ночь на понедельник на Ставрополье пойдет первый снег

На Ставрополье прогнозируют резкое похолодание и первый снег. Осадки выпадут в ночь на понедельник, следует из данных на сайте краевого Гидрометцентра.

15 ноября осадков не будет. Установится теплая погода до 9 градусов, в Ставрополе - до 7 градусов. Скорость ветра - 6-11 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду.

В ночь на 16 ноября в некоторых районах Ставрополья пойдут осадки в виде дождя и снега. Температура упадет до -2, в Ставрополе - до нуля. Днем непогода продолжится, но уже без снега. На следующий день осадки возобновятся.

Полный прогноз погоды вы можете изучить в таблице ниже.