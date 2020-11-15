Комсомольский парк Кисловодска отремонтируют к 2023 году

В Кисловодске проведут реновацию Комсомольского парка. Работы закончат в 2023 году, передает управление по информационной политике Правительства СК.

Площадь парка - 34,8 гектара. Проект проходит государственную экспертизу. На территории будут зоны для активного отдыха и релаксации.

- От огромных электрических аттракционов в целях безопасности решено отказаться, сделав акцент на развитии рекреационной территории для отдыха всей семьей. Продумана концепция строительства семейного центра. Планируется восстановление амфитеатра, - сказано в сообщении.

Особенностью парка станут площадки для инклюзивных детей. Рабочие рекультивируют свалки, реконструируют памятника героям гражданской войны и построят парковки.