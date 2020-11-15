Виртуальные пешеходные переходы появятся на дорогах Ставрополья

В Железноводске весной 2021 года установят виртуальные пешеходные переходы. Эту технологию используют на Юге России впервые, передает администрация города-курорта.

Над участками, где уже есть "зебры", появятся специальные проекторы и датчики движения. Как только к переходу подойдет человек, устройства пустят на дорогу проекцию. Виртуальную "зебру" будет заметно издалека.

Технология повысит уровень безопасности на дорогах Железноводска. Проект реализуют в рамках цифровизации городского округа на деньги призового гранта, которые получили после победы во всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика".