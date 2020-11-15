Видео с места взрыва в жилом доме в Ставрополе: горели две квартиры

Фото с места ЧП: МЧС по СК

Видео с места взрыва в жилом доме в Ставрополе попало в распоряжение редакции "КП". Ударная волна снесла ненесущую стену между двумя квартирами.

Пожар случился в 13:40 на улице Пригородная 235/2. По официальной информации, это шестиэтажный жилой дом, в котором не был проведен газопровод. Источник "КП" в экстренных службах сообщил, что взорвался газовый баллон.

55 пожарных и 17 единиц техники работали в усиленном режиме. К 15 часам пожар полностью ликвидировали.

- Есть пострадавшие: это двое мужчин. С термическими ожогами они доставлены в РБ, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ставрополью. Источник "КП" уточняет, что состояние раненых тяжелое.