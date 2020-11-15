Жителям Ставрополя напомнили о продлении социальных выплат

Власти Ставрополя напомнили, что с 1 октября 2020 года некоторые социальные выплаты продлеваются автоматически. Документы на продление подавать не надо, передает пресс-служба администрация города.

Это касается:

- пособия на ребенка и ежемесячные выплаты по поддержки семьям, которые оформили документы с 1 апреля по 30 сентября 2020 года;

- субсидия на оплату жилого помещения или ЖКХ на 6 месяцев для тех людей, у которых срок ее предоставления завершается до конца 2020 года;

- ежемесячные выплаты, связанные с рождением первого ребенка, - для тех, чьи дети в период с 2 ноября 2020 года по 1 марта 2021 года достигли возраста одного или двух лет.

- Остальным гражданам социальные выплаты назначаются после предоставления ими заявления и документов, - сообщает мэрия Ставрополя.

Прием осуществляют по предварительной записи в комитете труда и социальной защиты (56-08-51 (пособия), 56-59-02 (субсидия)), МФЦ (24-77-52, 39-45-56, 99-88-92, 24-24-71, 24-54-32), через "Госуслуги" или почту (355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415Б).