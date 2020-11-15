В Ставрополе выясняют причину пожара в шестиэтажном жилом доме

В Ставрополе проводят доследственную проверку после пожара в шестиэтажном жилом доме, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

15 ноября в доме № 235/2 на улице Пригородной произошел пожар. Пострадали три человека. Двух мужчин отвезли в больницу с тяжелыми ожогами, еще одной женщине назначили амбулаторное лечение. В МЧС по Ставрополью сообщили, что еще два человека отказались от медицинской помощи и ушли куда-то. Всех жильцов до окончания исследования целостности дома переселили в школу №11.

Источник "КП" сообщает, что причиной пожара стал взрыв газового баллона. Сам дом не газифицирован, во всех квартирах пользуются электрическими плитами. Но одни хозяева решили экономить на электричестве. Взрывной волной снесло ненесущую стену между квартирами. По предварительной версии следствия, пожар случился из-за "неосторожного обращения одного из жильцов дома с легковоспламеняющейся жидкостью".

- По данному факту Ставропольский межрайонный следственный отдел СУ СКР по СК проводит доследственную проверку. [...] Сейчас на месте под руководством руководителя СУ СКР по Ставропольскому краю Игоря Иванова работают следователи и криминалисты ведомства. Они выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливают соответствие оказываемых ТСЖ дома услуг требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, - сказано в сообщении ведомства.