В Пятигорске житель Ярославля обокрал уснувшего на автовокзале гостя

В отдел полиции Пятигорска обратился житель соседнего региона, который заявил о краже личных вещей и крупной суммы денег.

Мужчина рассказал, что уснул на автобусной остановке, подложив сумку под голову, а когда проснулся, то обнаружил пропажу.

Сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей (в пересчете, т.к. были евро и рубли). Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России по Ставрополью.

Полицейские опросили возможных очевидцев и изучили записи камер видеонаблюдения. Правоохранители задержали злоумышленника за пределами Ставрополья. Им оказался 38-летний ранее судимый житель Ярославля.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где он признался в содеянном. По его словам, злоумышленник избавился от сумки и телефона, а деньги потратил.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье: «Кража». Сейчас подозреваемый находится под стражей.