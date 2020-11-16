На Ставрополье возбуждены уголовные дела из-за свалки химических отходов

Летом этого года прокуратура Ставрополья в районе горы Клин-Яр Предгорного района выявила размещение несанкционированной свалки бытовых и строительных отходов.

Специалисты установили отходы I-V классов опасности, в том числе химические отходы люминесцентных ламп, отнесенных к I-II классам опасности. Ущерб окружающей среде составил более 21 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Для устранения выявленных нарушений природоохранного и земельного законодательства прокуратура в суд направила 3 исковых заявления: об определении способа ликвидации несанкционированной свалки, о возложении обязанности по ее ликвидации, в том числе на органы местного самоуправления, и об изъятии земельного участка из собственности юридического лица в связи с нецелевым его использованием.

Кроме того, в органы предварительного расследования направлены материалы для рассмотрения вопроса об уголовном преследовании в связи с выявленными нарушениями.

Возбуждены три уголовных дела по статьям: «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов», «Халатность» и «Порча земли».

Сейчас устранение несанкционированной свалки находятся на контроле в прокуратуре Ставрополья.