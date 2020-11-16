Жительница Ставрополья ответит за попытку передачи взятки полицейскому

Злоумышленница пыталась «отмазать» от уголовного наказания мужа и дочь Фото: Анастасия ОСИПОВА

Суд вынес приговор 44-летней жительнице села Тищенского Изобильненского городского округа Ставрополья.

Против Светланы Борисенко было возбуждено уголовное дело по статье: «Дача взятки». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, этим летом Борисенко пыталась передать 15 тысяч рублей оперуполномоченному ОЭБ и ПК отдела МВД России по Изобильненскому округу за непривлечение к уголовной ответственности ее супруга и дочери за продажу фальсифицированной алкогольной продукции. «

Операция не сработала», правоохранитель отказался от получения денег. А саму Борисенко задержали оперативники. Суд назначил злоумышленнице штраф в размере 30 тысяч рублей.