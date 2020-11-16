Не купившая любимое пиво девушка дебоширила в магазине в Ставрополе

В одном из магазинов Ставрополя неизвестная девушка устроила дебош из-за пива. Подробности рассказывают очевидцы событий.

Покупательница не нашла на прилавке свое любимое пиво. Это расстроило девушку, и она попросила поискать бутылочку на складе. Но и там не оказалось продукции. Тогда недовольная покупательница пообещала разбить витрину с нелюбимым алкоголем.

На видео попал момент, когда администрация пытается вывести девушку из помещения. До этого ее просто пытались успокоить. На мирный диалог покупательница не шла. Поведение героя ролика, конечно, не вызвала восторга в сети.