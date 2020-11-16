На Ставрополье более 250 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Лечение в стационаре получают 1548 пациентов с установленным Covid-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На сегодняшний день на Ставрополье остаются под медицинским наблюдением в стационаре и на дому в самоизоляции 11455 человек. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

Лечение в стационаре получают 1548 пациентов с установленным Covid-19. У 255 из них отмечается тяжелое течение болезни, в том числе 33 поддерживаются аппаратами ИВЛ. 694 пациента находятся в состоянии средней степени тяжести.

Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что число зараженных коронавирусом в регионе достигло 24592. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 213 человек. Выздороветь за все время пандемии смогли 20470 жителей Ставрополья.

Еще 298 человек победили инфекцию за последние сутки. 481 пациент скончались от коронавируса. Однако, за последние сутки ни один житель Ставрополья с подтвержденным диагнозом, к счастью, не умер.