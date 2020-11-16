Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Бывший судебный пристав из Кисловодска предстанет перед судом

Мужчина позволил должнику продать дорогую машину
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
КомментироватьОставить комментарий

Следственный отдел по Кисловодску СКР по СК закончил расследовать уголовное дело против бывшего судебного пристава-исполнителя. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, передает пресс-служба ведомства.

В 2019 году обвиняемый вынес постановление об отмене запрета на регистрацию в отношении "Тойоты Камри". Машина проходит по делу о взыскании налога. Должник продал автомобиль, не погасив долг в 980 тысяч рублей.

Мужчину обвиняют в преступлении, предусмотренном статьей "Превышение должностных полномочий". Дело с утвержденным обвинением передали в суд.

Мы в социальных сетях:

Instagram: https://www.instagram.com/kpstav/

ВКонтакте: https://vk.com/kpstav

Одноклассники: https://ok.ru/stavkp

Facebook: https://www.facebook.com/kpstav