Бывший судебный пристав из Кисловодска предстанет перед судом

Следственный отдел по Кисловодску СКР по СК закончил расследовать уголовное дело против бывшего судебного пристава-исполнителя. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, передает пресс-служба ведомства.

В 2019 году обвиняемый вынес постановление об отмене запрета на регистрацию в отношении "Тойоты Камри". Машина проходит по делу о взыскании налога. Должник продал автомобиль, не погасив долг в 980 тысяч рублей.

Мужчину обвиняют в преступлении, предусмотренном статьей "Превышение должностных полномочий". Дело с утвержденным обвинением передали в суд.

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