Жительница Ставрополья перевела мошеннику более 1,6 млн рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Буденновского района Ставрополья лишилась крупной суммы денег после общения с телефонным мошенником.

Женщине позвонил мужчина, представился менеджером компании.

Под предлогом бесплатного обучения и оказания помощи в получении заработка на биржевых платформах он убедил ставропольчанку перевести 20 тысяч рублей для регистрации и запуска ее учетной записи. Доверчивая ставропольчанка согласилась.

Через несколько дней злоумышленник позвонил и рассказал женщине, что биржевая платформа заблокирована. Теперь для ее повторной активации необходимо перечислить в качестве страховки более 1,6 млн рублей на указанный им номер банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Заявительницу эта информация не смутила. Она снова поверила мошеннику и перевела эту сумму. После этого ее учетную запись снова заблокировали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сейчас полицейские устанавливают личность злоумышленника.