Ставрополец победил в забеге на 100 километров российского ультрамарафона

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Один из самых известных российских асфальтовых ультрамарафонов «Ростовская сотка» завершился для ставропольца Владислава Свиткина победой.

Мероприятие провели в Ростове-на-Дону.

Чтобы пробежать 100 км спортсмену, представившему клуб любителей бега «Регион 26», понадобилось 8 часов 2 минуты 30 секунд. Это его второй подобный забег. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

- Трасса, несмотря на минимальные перепады, оказалась не самой простой, бежали в студенческом парке ДГТУ. Прохладная пасмурная погода в +12 позволяла бежать достаточно быстро, но много сил забирал порывистый ветер. О «Ростовской сотке» остались только теплые воспоминания, через год постараюсь приехать снова! - делится впечатлениями Владислав Свиткин.

Кроме ставропольца на старт вышли 39 человек на дистанции 100 км и 33 участника - на 50 км.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 66-летний стоматолог дагестанского села Муги Багама Айгубов установил рекорд России по максимальному сбрасыванию веса за время пробежки. Чтобы скинуть 9,3 килограмма, ему понадобилось 5 часов.

В пресс-службе пресс-службе Минспорта по Дагестану подчеркнули, что до него подобное не совершал никто.

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